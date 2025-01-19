Вашингтон, 19 января, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети TikTok в США начали получать уведомления в приложениях о том, что работа площадки прекратится в стране 19 января.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

В тексте сообщений говорится, что сервис будет недоступен в связи с запретом его деятельности в Соединённых Штатах.

При этом отмечается, что компания работает над тем, чтобы восстановить работу приложения в США «как можно скорее».

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.

В августе 2020 года, будучи президентом, Дональд Трамп пообещал запретить использование сервиса на территории страны. При этом в июне 2024 года, в период предвыборной кампании, избранный глава Белого дома зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик.

Президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивается 19 января.

Дональд Трамп 17 января заявил, что сам примет решение о будущем соцсети TikTok в США.