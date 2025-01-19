ДНР, 19 января, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Украинские военные получали приказы взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не проверяя при этом присутствие в зданиях мирных жителей. Об этом сообщил военнопленный Максим Корейко.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Он пояснил, что ему и сослуживцам было поручено взорвать жилой подъезд с помощью переданных дроном мины ТМ и шести килограммов тротила.

«Вполне возможно, люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил. — Прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие», — объяснил Корейко «РИА Новости».

При этом приказа от командиров проверить наличие в доме мирных жителей не поступало, констатировал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, изуродованные тела, найденные в освобождённом селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, демонстрируют истинное лицо режима Владимира Зеленского. Западники пытаются прикрывать этот шакалий оскал, блокируя попытки международных расследований, заявил 18 января посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Американская газета The New York Times писала в октябре 2024 года о военных преступлениях бойцов ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области. По информации журналистов, украинские подразделения в том числе убивали мирных граждан. Кроме того, в статье опубликовали снимки убитых людей в гражданской одежде, которые лежали на дороге.