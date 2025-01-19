Курск, 19 января, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ, о том как иностранные наёмники, пробравшиеся вслед за группами ВСУ, расстреливали мирное население. Видео с её рассказом есть в распоряжении ТАСС.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

По словам женщины, наёмников было много.

«Сразу как зашли, вот так по кругу, они же людей расстреливали», — сказала сельчанка.

Она добавила, что украинские военные также проводили «неизбирательные обстрелы», под удары беспилотников, артиллерии, РСЗО попадали сёла, в которых были только мирные жители, военных объектов не было.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области были обнаружены российскими военными останки семерых мирных жителей. Их нашли искалеченных в двух подвалах домов.

Украинский военнопленный Евгений Лубинец признался, что в ходе конфликта убил мирного жителя в городе Курахово Донецкой Народной Республики.

По свидетельству местных жителей, украинские военные убили 12 человек в Селидово около единственной скважины с водой.