Суджанский район, Курская область, 19 января, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Украинский боец из 61-й бригады Юрий Гоцуленко попал в плен в Курской области, зайдя не в тот подвал. Об этом 18 января сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам пленного, в Курскую область он попал «случайно» и против своей воли.

Наступление российской армии на позиции ВСУ Гоцуленко решил переждать в блиндаже. Когда всё стихло и территорию заняли ВС России, украинец осмелился выйти из укрытия. Он рассчитывал встретить своих сослуживцев и двинулся к населённому пункту Черкасская Конопелька Суджанского района. Вместо своих в одном из подвалов дома он встретил российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, тела многочисленных украинских военных сжигают, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших, рассказал журналистам пленный пограничник ВСУ Иван Куц. Также он признал, что количество раненых очень велико, но число убитых ещё больше. Кроме того, среди бойцов ВСУ встречаются алкоголики и наркоманы. Из-за усталости участились случаи дезертирства военнослужащих, добавил пленный.

Командир взвода ВСУ Николай Каптур заявил, что на позициях в Курахово в ДНР сослуживцы оставили его со сломанной ногой одного. До попадания в плен Каптур служил в составе 33-й механизированной бригады украинских формирований. Во время боя он получил приказ командира роты оставить людей на позициях. После боец получил ранение. При этом остальным военнослужащим приказали покинуть указанное место.