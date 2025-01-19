Штат Теннесси, США, 19 января, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Черновики песни американского певца Боба Дилана «Мистер Тамбуринист» (Mr. Tambourine Man), которая была написана в 1965 году, ушли с молотка за 508 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.

Черновики Боба Дилана

Торги прошли 18 января в городе Нашвилл, штат Теннесси. На сайте опубликованы два листа жёлтой бумаги с тремя страницами авторского машинописного текста размера 28 на 22 см. На одном листе остались рукописные пометки Дилана, сделанные синей ручкой.

«Три страницы черновиков Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man проданы за 508 тыс. долларов», — говорится на сайте аукционного дома.

Всего было четыре участника.

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