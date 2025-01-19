Москва, 19 января, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Для россиян серьёзные риски несёт использование зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности Gmail. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Google Весь Google

Депутат отметил, что количество российских пользователей сервисов Google, того же Gmail, постепенно снижается, однако всё ещё велико.

«Многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России. Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации. Игнорировать этот факт не стоит: риск потерять все свои данные слишком велик», — пояснил парламентарий «РИА Новости».

По мнению Немкина, продолжать пользоваться зарубежными продуктами крайне небезопасно. Альтернативой может быть переход на отечественные активно развивающиеся аналоги. Данные сервисы обеспечивают стабильность работы на территории России, а также дополнительные меры защиты информации. К тому же многие сервисы уже предлагают интеграцию с популярными инструментами, таким образом делая переход менее болезненным для пользователей Google.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года начали поступать сообщения, что Google перестал принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При этом пользователям не объяснили причину.

В октябре 2024 года портал «Госуслуги» призывал пользователей, у которых есть почта на сервисе Gmail, перенести её на другие платформы. В качестве одного из вариантов пользователям предложили воспользоваться для почты сервисом xmail.ru от компании VK. Он уже интегрирован с «Госуслугами».