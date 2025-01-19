Тирасполь, 19 января, 2025, 05:28 — ИА Регнум. За 17 дней 2025 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за последствий энергетического кризиса погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-центре МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Местные жители пострадали, как пояснили в полиции, при использовании разных приборов в отсутствии поставок газа.

Так, восемь человек пострадали при эксплуатации печей, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один человек погиб.

Как сообщало ИА Регнум, Молдавия не пропускает российский газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений, 17 января заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

Глава ПМР отметил, что учащиеся 150 образовательных заведений находятся в ожидании возобновления учебного процесса. Для школьников и студентов власти продлили каникулы до 20 января, надеясь к этому времени преодолеть энергокризис.

17 января Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. По его словам, в ПМР наблюдают яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии, которые делают всё, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена.

Вадим Красносельский 15 января заверил, что российский газ скоро поступит в Приднестровье. Газ будет подан как гуманитарный в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно непризнанной республики, пояснил он.