Москва, 19 января, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Московским гарнизонным военным судом приостановлено рассмотрение дела четверых членов общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме и разбое, в связи с их участием в специальной военной операции. Об этом сообщили правоохранители.

Kakprosto.ru Суд

«Суд приостановил рассмотрение дела в отношении Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Все они заключили контракт с Минобороны РФ и отправились на СВО, где выполняют боевые задачи», — уточнил источник ТАСС.

При этом дело одного из лидеров организации, экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, суд продолжает рассматривать, его вывели в отдельное производство.

Как сообщало ИА Регнум, суд 4 июня 2024 года оправдал четверых членов группы «ЕНОТ», обвиняемых в разбоях, и отклонил все гражданские иски против них.

По версии следствия, Мрищук вместе с майором ФСБ Антоном Барякшевым, осуждённым в особом порядке на шесть лет лишения свободы, использовали «ЕНОТ» для совершения краж и разбойных нападений на предпринимателей. Бизнесменов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы, а членов «ЕНОТ» привлекали как понятых и помощников оперативников, в действительности же они похищали ценности, являвшиеся предметом расследований, заявляло следствие.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, а в 2021 году оно поступило в Западный окружной военный суд. Его рассматривали присяжные. Дело вернули в прокуратуру и Следственный комитет, после чего началось новое разбирательство в гарнизонном суде. Из дела исключили обвинение в бандитизме, что позволяло слушать его без участия присяжных. Одного из создателей организации Романа Теленкевича осудили и приговорили к 13 годам лишения свободы.