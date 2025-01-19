Тегеран, 19 января, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана рассекретило базу военно-морских сил (ВМС). Соответствующий видеосюжет продемонстрировала иранская гостелерадиокомпания.

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Согласно материалу, военная база КСИР находится на побережье Персидского залива на глубине 500 метров и имеет сложную систему протяжённых тоннелей.

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири назвал сооружение хорошо защищённым подземным городом кораблей. База имеет несколько выходов в Персидский залив, которые позволяют быстро спустить корабли на воду, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году иранский военный корабль «Шахид Махдави» пересёк экватор и впервые вошёл в воды Южного полушария. Судно весом более 2100 тонн предназначено для дальних операций и способно нести различные типы вертолётов, беспилотников и скоростных катеров.