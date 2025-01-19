О новшествах в постановке авто на учёт с 1 марта рассказал юрист
Юрист Миронов: для регистрации автомобиля с 1 марта не потребуется полис ОСАГО
Москва, 19 января, 2025, 04:12 — ИА Регнум. В России с 1 марта 2025 года начинают действовать новые правила регистрации транспортных средств. Подробности нововведений рассказал агентству «Прайм» руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Одно из главных изменений — отмена требования предоставлять полис ОСАГО.
«Это упростит работу сотрудников ГИБДД и ускорит процесс регистрации для владельцев», — указал эксперт.
При этом адвокат отметил, что есть опасения, что нововведение приведёт к увеличению количества незастрахованных автомобилей на дорогах. Однако это маловероятно, поскольку владелец должен приехать в ГИБДД на своём автомобиле, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он всё равно будет нужен.
Ещё одно новшество — возможность снять автомобиль с учёта сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Однако это возможно только при оформлении договора купли-продажи через портал «Госуслуги», его нотариальном заверении или смене владельцев по решению суда, добавил Анатолий Миронов.
Как сообщало ИА Регнум, водительские удостоверения, указанный срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2025 году становятся недействительными.
В декабре пресс-служба МВД информировала, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами. Норма распространяется как на граждан, которые водят автомобиль в личных целях, так и на тех, кто работает за рулём.