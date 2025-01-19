Москва, 19 января, 2025, 04:12 — ИА Регнум. В России с 1 марта 2025 года начинают действовать новые правила регистрации транспортных средств. Подробности нововведений рассказал агентству «Прайм» руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Одно из главных изменений — отмена требования предоставлять полис ОСАГО.

«Это упростит работу сотрудников ГИБДД и ускорит процесс регистрации для владельцев», — указал эксперт.

При этом адвокат отметил, что есть опасения, что нововведение приведёт к увеличению количества незастрахованных автомобилей на дорогах. Однако это маловероятно, поскольку владелец должен приехать в ГИБДД на своём автомобиле, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он всё равно будет нужен.

Ещё одно новшество — возможность снять автомобиль с учёта сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Однако это возможно только при оформлении договора купли-продажи через портал «Госуслуги», его нотариальном заверении или смене владельцев по решению суда, добавил Анатолий Миронов.

Как сообщало ИА Регнум, водительские удостоверения, указанный срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2025 году становятся недействительными.

В декабре пресс-служба МВД информировала, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами. Норма распространяется как на граждан, которые водят автомобиль в личных целях, так и на тех, кто работает за рулём.