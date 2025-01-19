Вашингтон, 19 января, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп решил посетить Китай в первые месяцы после инаугурации. Об этом 18 января сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

White House Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии», — отметили в статье.

По данным источников издания, целью визита может быть стремление республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, обострившиеся между Вашингтоном и Пекином в годы правления Джо Байдена.

Окончательного решения о поездке Трампа пока не приняли, указали в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

Между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином 17 января 2025 года состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили украинский кризис, а также конфликт на Ближнем Востоке. Оба лидера выразили надежду на выстраивание дружественных, надёжных и плодотворных отношений между государствами. По словам Трампа, США и Китай должны придерживаться долгосрочной дружбы и совместно поддерживать мир во всём мире. Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил республиканца с переизбранием на пост американского президента, а также призвал его выстраивать отношения с Пекином на основе взаимной выгоды и уважения, особо заострив внимание на Тайваньском вопросе.