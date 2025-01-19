Сеул, 19 января, 2025, 03:50 — ИА Регнум. В Сеуле участники акции в поддержку арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили 18 января погром в суде, угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, которые задержали главу республики. Подробности сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

На митинге в окрестностях суда собралось около 44 тыс. человек.

Разъярённая толпа прорвалась на территорию суда через ворота, сметая полицейских. Затем сторонники Юна проникли в здание, где начали крушить мебель и окна, используя огнетушители и другие подручные средства. В ходе беспорядков нападавшие выкрикивали имя президента.

Некоторые из них пытались найти судей, которые арестовали политика. Другие в это время атаковали полицейских, отбирая у них щиты и дубинки. Только прибывшее подкрепление помогло полиции разогнать толпу и задержать наиболее агрессивных участников беспорядков.

Отмечается, что нападавшие избили одного из следователей и порвали ему одежду. Также были повреждены два автомобиля полицейских и следователей.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Сеуле 18 января постановил заключить президента Южной Кореи под стражу по делу о мятеже.

В начале декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

14 декабря парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент президенту. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.

31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест Юна. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

15 января следователи арестовали президента, после допроса его поместили в изолятор.