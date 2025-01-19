Москва, 19 января, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Российский бюджет готов к дополнительной индексации пенсий граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — заверила депутат в беседе с «РИА Новости».

По её словам, индексация страховых пенсий коснётся 40 миллионов российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году инфляция в России составила 9,52%. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. К 1 февраля от правительства требовалось предоставить информацию о дополнительной индексации страховых пенсий. Размер повышения будет равен разнице между уровнем инфляции за год и уже проведённой индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%, уточнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В конце декабря глава Минтруда Антон Котяков утверждал, что страховые пенсии в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.