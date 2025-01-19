Вашингтон, 19 января, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена добиться смены режима в Венесуэле. Об этом 18 января сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник, участвующий в обсуждениях внешней политики.

Eneas de Troya Николас Мадуро

«Мы были бы не против того, чтобы [президент Венесуэлы Николас] Мадуро соседствовал с [бывшим президентом Сирии Башаром] Асадом в Москве», — приводит издание заявление одного из советников Трампа.

При этом смена режима в Венесуэле необязательно означает военные действия, пояснил собеседник портала.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

В Федеральном законодательном дворце в Каракасе 10 января действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Занимать пост президента страны он будет до 2031 года. В преддверии инаугурации Мадуро призвал венесуэльцев присягнуть вместе с ним на верность Боливарианской Республике. Он заявил о необходимости выступить за независимость и суверенитет, занять «чёткую позицию против иностранного, империалистического интервенционизма».

Ранее Трамп отмечал, что американцы превратились в нацию, которая вынуждена выпрашивать нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии, всему виной «провальная политика» президент США Джо Байдена. Также Трамп возложил на Белый дом ответственность за рекордную инфляцию.