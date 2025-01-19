В Минобороны рассказали о подвигах российских бойцов
Минобороны: младший сержант Лукашов в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ
Москва, 19 января, 2025, 03:08 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали, как участники спецоперации на своих постах совершают героические поступки.
Так, младший сержант Илья Лукашов, заметив движение диверсионной группы противника, устроил засаду и разгромил боевиков.
Лукашов был на наблюдательном посту. В сумерках сержант заметил движение диверсантов ВСУ в сторону позиций российских войск. Об этом он сообщил командиру.
«Боец решил устроить засаду на пути следования боевиков. Он незаметно переместился и оборудовал место для стрельбы. Когда группа противника оказалась в зоне обстрела, Илья открыл огонь. В результате перестрелки диверсионная группа понесла большие потери. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых», — пояснили в Минобороны.
Ефрейтор Николай Дворников продвигался по маршруту в составе головного дозора и заметил два украинских дрона, которые вели воздушную разведку.
Он быстро оценил ситуацию и занял скрытную позицию. Меткими выстрелами из стрелкового оружия сбил оба дрона. Благодаря смелости и решительности бойца, добавили в Минобороны, колонна российских военных прибыла в заданный район без потерь.
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