Москва, 19 января, 2025, 03:08 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали, как участники спецоперации на своих постах совершают героические поступки.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление армии ВС РФ, Донбасс

Так, младший сержант Илья Лукашов, заметив движение диверсионной группы противника, устроил засаду и разгромил боевиков.

Лукашов был на наблюдательном посту. В сумерках сержант заметил движение диверсантов ВСУ в сторону позиций российских войск. Об этом он сообщил командиру.

«Боец решил устроить засаду на пути следования боевиков. Он незаметно переместился и оборудовал место для стрельбы. Когда группа противника оказалась в зоне обстрела, Илья открыл огонь. В результате перестрелки диверсионная группа понесла большие потери. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых», — пояснили в Минобороны.

Ефрейтор Николай Дворников продвигался по маршруту в составе головного дозора и заметил два украинских дрона, которые вели воздушную разведку.

Он быстро оценил ситуацию и занял скрытную позицию. Меткими выстрелами из стрелкового оружия сбил оба дрона. Благодаря смелости и решительности бойца, добавили в Минобороны, колонна российских военных прибыла в заданный район без потерь.

Как сообщало ИА Регнум, боец российской армии с позывным Босяк проявил героизм и мужество, когда убедил 13 украинских военных сдаться в Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал командир штурмовой роты отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск ВС РФ с позывным Джексон. На следующий день Босяк погиб.

Младший сержант ВС России Магомед Абдулаев, который практически месяц оборонял блиндаж на передовой, питался снегом и похудел за это время на 24 кг.

Ранее военнослужащий ВС России рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово Донецкой Народной Республики. Российский военный потерял много крови, однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой противником дороге.