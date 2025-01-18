Москва, 19 января, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Изуродованные тела, найденные в освобождённом селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, демонстрируют истинное лицо режима Владимира Зеленского. Об этом 18 января заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум Иностранные наёмники, Курская область

Дипломат в Telegram-канале добавил, что обнаруженные в подвалах тела мирных курян убегающие нацисты забросали гранатами.

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — отметил Мирошник.

По его словам, западники пытаются прикрывать этот шакалий оскал, блокируя попытки международных расследований.

Как сообщало ИА Регнум, в курском селе Русское Поречное были обнаружены останки семерых мирных жителей. Их нашли в двух подвалах домов. Украинские военные натягивали им на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

Россия собрала множество фактов преступлений Украины, подчёркивал Родион Мирошник. Среди прочего зафиксированы свидетельства зачисток, проводимых ВСУ перед сдачей населённых пунктов под контроль России. Сначала проводилась насильственная эвакуация, затем специальные карательные команды обходили территории и расстреливали не желающих покидать свои дома мирных граждан. Так было в Селидово, Часовом Яре, Авдеевке. Все эти факты подтверждены показаниями выживших людей после покидания населённых пунктов украинскими формированиями, уточнил дипломат.

Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.