Вашингтон, 19 января, 2025, 02:39 — ИА Регнум. Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую запустил избранный президент США Дональд Трамп, за первые сутки существования выросла в цене более чем в четыре раза, а объём торгов превысил 10 млрд долларов. Об этом говорят данные криптобирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Криптовалюта появилась на биржах в ночь на 18 января. Её стоимость на старте составила семь долларов за единицу. В течение дня цена достигала 34,5 доллара, но затем скорректировалась.

По данным агрегатора CoinMarketCap, на 17:00 по восточному времени (01:00 мск) стоимость монеты колебалась около 28 долларов, а объём торгов с момента запуска составил почти 10,5 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп 18 января сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты (мемкоина).

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки. Названия и внешний вид мемкоинов зачастую отсылают к интернет-мемам.

4 ноября 2024 года, за день до президентских выборов в США, Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга. Вскоре после этого стоимость биткоина впервые выросла до 76 тыс. долларов.

Ранее Трамп также заявлял, что планирует превратить США в «криптостолицу планеты» и «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что биткоин должны производить в США, если эта валюта начнёт определять будущее мира. Политик также проинформировал о планах создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае, если он изберётся на второй президентский срок.

При этом в 2019 году, в период прошлого пребывания на посту президента США, Трамп критиковал криптовалюты. Он заявлял, что не считает их деньгами.