Донецк, 19 января, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Российские военные 18 января, через 10 дней после начала боёв за село Ясеновое, подняли в нём флаг РФ. Населённый пункт находится в Покровском районе на западе Донецкой Народной Республики. Об успехах ВС РФ рассказал «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА REGNUM Флаг РФ

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — сообщил Рогов.

Также общественник добавил, что российские силы продвинулись дальше и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив его с трёх сторон. Теперь бои идут за освобождение Новоандреевки, отметил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, кадры, на которых российские военные водружают флаг России на здании в освобождённом от украинской армии посёлке Шевченко в Донецкой Народной Республике, опубликовало 11 января Министерство обороны России.

Приблизительно 300 метров осталось преодолеть российским войскам, чтобы полностью блокировать формирования ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР.

Около посёлка Ямполь в ДНР во время поездки из одного пункта временной дислокации в другой российскими военными был уничтожен командир батальона ВСУ Михаил Коваль.