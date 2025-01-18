Адана, Турция, 19 января, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Сирию пытались расколоть на три части, но эти планы провалились. Об этом 18 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИА Регнум Асад, Эрдоган

«Мы ценим усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности арабской республики. Был предотвращён план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко «проглотить», — уточнил турецкий лидер во время выступления на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане.

Анкара одобряет добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но воздерживается от принуждения граждан к возвращению, добавил Эрдоган.

При этом он не стал упоминать, кто именно планировал разделить Сирию на части.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января турецкая газета Hürriyet написала, что Турция и Сирия проведут крупномасштабную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК), если Запад выдвинет новые требования. Турция не для того прилагала усилия в Сирии, чтобы «РПК продолжала своё существование», отметили в статье. По данным издания, сейчас Анкара реализует один из планов, но есть и запасной вариант.

Турция не позволит расчленить Сирию и нарушить её государственное устройство, утверждал 6 января Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал быстро принять необходимые меры в случае риска. Турция допускает возможность проведения антитеррористических операций в Сирии, добавил Эрдоган.

Израильские силы 8 декабря 2024 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. По словам израильских чиновников, Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот для использования их против Израиля.