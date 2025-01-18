В Турции заявили о провале плана расколоть Сирию
Эрдоган заявил о предотвращении плана по разделению Сирии на три части
Адана, Турция, 19 января, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Сирию пытались расколоть на три части, но эти планы провалились. Об этом 18 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы ценим усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности арабской республики. Был предотвращён план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко «проглотить», — уточнил турецкий лидер во время выступления на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане.
Анкара одобряет добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но воздерживается от принуждения граждан к возвращению, добавил Эрдоган.
При этом он не стал упоминать, кто именно планировал разделить Сирию на части.
Как сообщало ИА Регнум, 8 января турецкая газета Hürriyet написала, что Турция и Сирия проведут крупномасштабную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК), если Запад выдвинет новые требования. Турция не для того прилагала усилия в Сирии, чтобы «РПК продолжала своё существование», отметили в статье. По данным издания, сейчас Анкара реализует один из планов, но есть и запасной вариант.
Турция не позволит расчленить Сирию и нарушить её государственное устройство, утверждал 6 января Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал быстро принять необходимые меры в случае риска. Турция допускает возможность проведения антитеррористических операций в Сирии, добавил Эрдоган.
Израильские силы 8 декабря 2024 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. По словам израильских чиновников, Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот для использования их против Израиля.