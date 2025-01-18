Киев, 19 января, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который заключён в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что на данный момент население Украины могло сократиться до 21 млн человек. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Нардеп представил схему для оценки количества оставшегося населения.

«Если взять коэффициент потребления зерна — 6 млн тонн за 2024 год, то количество населения на Украине можно предположить в районе 21–24 млн человек. Примерно вдвое меньше официальной статистики», — проанализировал Дубинский.

Он добавил, что по этой причине депутатов в Верховной раде должно быть не 450, а 200 или 300.

Украинские СМИ ранее сообщали, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

Согласно открытым источникам, в 2022 году численность Украины была чуть более 41 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, Дубинский считает, что Зеленский не по своей прихоти вводит против украинцев конкретный «план геноцида» страны, провоцируя удары по энергетике, угрожая призвать малолетних и женщин, собрать «грязную бомбу» для того, чтобы как можно больше людей уехали из Украины. Союзники дали задание — создать условия для сокращения населения Украины до 20 млн человек, добавил народный депутат.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что, как только Зеленский сделает всё, что требуют от него страны Запада, его «поменяют». На то, чтобы «избавиться» от главы киевского режима, Западу, вероятно, понадобится около года, утверждал российский лидер.