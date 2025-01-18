Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Израильская армия при необходимости готова с новой мощью возобновить боевые действия в секторе Газа. Об этом 18 января заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Как президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, так и президент (Джо. — Прим. ред.) Байден полностью поддерживают право Израиля вернуться к военным действиям, если Израиль придёт к выводу, что переговоры по второму этапу [сделки по Газе] ни к чему не ведут», — отметил он в телеобращении к согражданам.

Нетаньяху подчеркнул, что ценит решение Трампа о снятии всех ограничений на поставки необходимых вооружений Израилю.

Кроме того, премьер заверил о намерении Израиля сохранить на данном этапе контроль над так называемым Филадельфийским коридором (полосой на границе сектора Газа и Египта), а также увеличить своё присутствие. Это необходимо, чтобы «не допустить контрабанды или переброски заложников через границу», заключил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

По информации американского издания The Washington Post, Биньямин Нетаньяху тайно пообещал ультраправым членам правительства возобновить войну в секторе Газа после окончания временного перемирия с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что после заключения соглашения премьер Израиля подвергся жёсткой критике и угрозам выйти из состава правительства со стороны своих прежних союзников, среди которых были министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.