Белград, 19 января, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию с помощью студентов и других участников протестных акций. Об этом заявил TV Happy президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Сербский лидер подчеркнул, что власти будут до последнего момента ждать, прежде чем ответить, когда организаторы начнут насильственную блокаду дорог и другие действия.

«Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам призыв: «выходите и блокируйте шесть полос на транспортной развязке в Белграде и так далее. Всё это делают иностранные инструкторы», — сказал Вучич.

Президент отметил, что власти знают, «кто и что делает». По его мнению, инструкторы из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока, где выполняли «грязную работу для западной агентурной сети».

Александр Вучич также добавил, что активность в текущей ситуации с протестами проявляет Хорватия. Он упомянул владельца медиахолдинга в Нидерландах, кабельных операторов и СМИ в регионе Западных Балкан Драгана Шолака, который, по его словам, активно участвует в его свержении.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Вучич предложил провести в Сербии переговоры президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 декабря провёл телефонный разговор с президентом Сербии. Особое внимание было уделено косовскому урегулированию при уважении основополагающего значения резолюции СБ ООН 1244, прежде всего — необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сербии. Сторонами подчёркнута неприемлемость многолетнего саботажа Приштиной договорённостей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Лавров подтвердил ранее неоднократно высказанную президентом РФ Владимиром Путиным солидарность Москвы с Сербией в вопросе защиты прав сербов в соответствии с международным правом.