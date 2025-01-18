Москва, 19 января, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Вечером 18 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников над Чёрным морем и Крымом. Атаку ВСУ военные отразили в период с 19:00 до 21:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Три вражеских дрона поразили с 19:00 до 20:00 мск, два из них над акваторией Чёрного моря и один над Крымом.

В течение последующего часа восемь украинских беспилотных летательных аппаратов средства ПВО нейтрализовали над территорией Республики Крым.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 18 января российская система ПВО обезвредила над шестью регионами 46 БПЛА украинских сил. В Брянской области было сбито 18 дронов, в Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три и два беспилотника ВСУ соответственно.

Ночью 16 января в небе над четырьмя регионами России уничтожили 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.