Киев, 19 января, 2025, 00:44 — ИА Регнум. На Украине взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели ночью 19 января в Николаеве. Об этом сообщил «24-й канал».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога была объявлена вечером 18 января в Киеве и Киевской области, а также ещё в семи регионах.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко 18 января сообщил, что в Киеве сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), были слышны взрывы. После этого в нескольких районах города пропало водоснабжение. Кроме того, по словам мэра, в результате взрывов получил повреждения вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, её закрыли для пассажиров на вход и выход.