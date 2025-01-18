Вена, 19 января, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Главной проблемой для возобновления диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаётся неготовность западных стран продолжать диалог по данному вопросу. Ситуация может проясниться через несколько месяцев, когда будет понятна позиция США, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

«Во многом западные страны стали заложниками собственной политической повестки дня. Они не смогли должным образом учесть законные предложения и просьбы иранской стороны. Они продолжают прибегать к необоснованной политизации вопроса и регулярно предпринимают не просто провокационные, а совершенно нерелевантные действия против Ирана», — приводит в Telegram-канале постпредствo России при международных организациях в Вене комментарий Ульянова в интервью изданию Tehran Times.

По словам дипломата, пока нет ясности, какова будет позиция Белого дома, признают ли неутешительные результаты выхода из СВПД и навязывание кампании «максимального давления». Ситуация может проясниться через два-три месяца.

По мнению Ульянова, до одностороннего выхода США из договора в 2018 году СВПД позитивно влиял на региональную безопасность и стабильность.

В настоящее время Россия положительно оценивает сохранение неформальных контактов Ирана с Германией, Францией и Великобританией по СВПД, добавил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что возможное заключение Тегераном «ядерной сделки» со странами Запада никак не отразится на отношениях Ирана и России. Джалали уточнил, что Россия и Иран являются соседями. Обе страны нашли способ работать сообща, на это повлияли их соседство и общие подходы, уточнил посол.

«Ядерная сделка» — соглашение, согласно которому Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Оно было подписано в 2015 году в Вене. Его заключили Иран и группа стран в составе Британии, США, России, Франции, Китая и ФРГ. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Тегерана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.