Прага, 19 января, 2025, 00:49 — ИА Регнум. В течение недели с 19 по 26 января по ночам будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом стало известно изданию České noviny.

České noviny Ночной транзит в Чехии

Движение британских солдат будет осуществляться колоннами ночью, чтобы не создавать помех для автотранспорта. Конвой вступит на территорию Чехии через переход «Красный лес» на границе с Германией в ночь на 19 января.

Колонны будут сопровождать сотрудники чешской военной полиции.

По информации издания, Steadfast Dart 2025 — это международные учения, в ходе которых проходит изучение оперативного развёртывания и усиление элементов союзнических сил быстрого реагирования в юго-восточном регионе НАТО (в Румынии и Болгарии).

Как сообщало ИА Регнум, французские вооружённые силы в 2024 году в ходе секретных учений отработали возможный ввод войск на Украину. Об этом 15 января сообщил портал Intelligence Online. В течение нескольких дней на секретном полигоне провели манёвры с участием спецназа, операторов БПЛА и кибербойцов французской армии. В учениях под названием «Персей» задействовали 3200 военных.

В публикации отметили, что Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России и Белоруссии. Учения провели на территории, топография которой «аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он утверждал, что у Москвы и стран альянса нет территориальных претензий друг к другу.