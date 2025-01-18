Через Чехию 300 британских военных пройдут на учения НАТО — СМИ
České noviny: через Чехию транзитом пройдут 300 британских военных и техника
Прага, 19 января, 2025, 00:49 — ИА Регнум. В течение недели с 19 по 26 января по ночам будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом стало известно изданию České noviny.
Движение британских солдат будет осуществляться колоннами ночью, чтобы не создавать помех для автотранспорта. Конвой вступит на территорию Чехии через переход «Красный лес» на границе с Германией в ночь на 19 января.
Колонны будут сопровождать сотрудники чешской военной полиции.
По информации издания, Steadfast Dart 2025 — это международные учения, в ходе которых проходит изучение оперативного развёртывания и усиление элементов союзнических сил быстрого реагирования в юго-восточном регионе НАТО (в Румынии и Болгарии).
Как сообщало ИА Регнум, французские вооружённые силы в 2024 году в ходе секретных учений отработали возможный ввод войск на Украину. Об этом 15 января сообщил портал Intelligence Online. В течение нескольких дней на секретном полигоне провели манёвры с участием спецназа, операторов БПЛА и кибербойцов французской армии. В учениях под названием «Персей» задействовали 3200 военных.
В публикации отметили, что Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России и Белоруссии. Учения провели на территории, топография которой «аналогична излучине Днепра к северу от Киева».
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