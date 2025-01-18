Донецк, 19 января, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Около посёлка Ямполь в Донецкой Народной Республике во время поездки из одного пункта временной дислокации в другой российскими военными был уничтожен командир батальона ВСУ Михаил Коваль. Об этом 18 января сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

«Командир 55-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и руководитель любительской команды «Подолье» из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе посёлка Ямполь в ДНР», — отметили авторы.

В издании добавили, что вместе с украинским командиром были ликвидированы начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук.

В ходе операции российские военные применили FPV-дрон с шестью килограммами взрывчатки.

Как передавало ИА Регнум, ранее бойцы Вооружённых сил России уничтожили в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) командование 1-й бригады оперативного назначения Нацгварции Украины имени Петра Дорошенко, которую также называют «президентской». По уточнённым данным, в результате удара по командному пункту были ликвидированы полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря 2024 года сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко. Его уничтожили ударом беспилотника на красноармейском направлении в ДНР.