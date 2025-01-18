ДНР, 18 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Боец российской армии с позывным Босяк проявил героизм и мужество, когда убедил 13 украинских военных сдаться в Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал командир штурмовой роты отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Джексон.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Офицер рассказал «РИА Новости», что Босяк в одиночку пошёл к противнику в здание на второй этаж, где находились 13 вооружённых украинцев. Он объяснил им, что они окружены и у них нет шансов, поэтому лучше сложить оружие.

До этого Босяк вместе с сослуживцем с позывным Шах взяли в плен одного из военных ВСУ, который по ошибке вышел к российским войскам. Босяк провёл с ним беседу и отправил его к своим в соседнее здание. Затем он сам отправился в здание и убедил остальных сдаться.

«Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех «упаковали». На следующий день, при выводе пленных, к сожалению Босяк попал под артобстрел. Получил ранения, после которых скончался», — сказал Джексон.

6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово. При освобождении города противник потерял более 12 тыс. человек — 80% личного состава на этом направлении. Бои за город длились более двух месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ оставались в городе Курахово под угрозой расстрела за попытку отхода, рассказал украинский военнопленный Игорь Войтко. Когда он принял решение выводить людей и сообщил об этом кураторам, его предупредили, что при начале движения «всех просто накроют».

Российские бойцы уничтожили мост вблизи населённого пункта Константинополь к западу от Курахово, по которому шло снабжение ВСУ. Тем самым российские силы затруднили возможность снабжения боеприпасами и ротации личного состава подразделений противника на данном направлении.

Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создаёт для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.