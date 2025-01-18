Киев, 18 января, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Бывший украинский депутат Верховной рады Вадим Новинский получил подозрение в государственной измене. Обвинения в адрес нардепа якобы выдвинул офис генерального прокурора Украины. Официально личность подозреваемого не раскрывается. Однако в украинских СМИ расходится информация, что речь идёт именно о Новинском.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Новинский

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины VII–IX созывов сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений», — указали 18 января в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что экс-нардеп, который длительное время находился в рядах «Партии регионов» и «Оппозиционного блока», распространял так называемую идеологию русского мира. При содействии патриарха РПЦ Кирилла он был куратором на территории Украины. Кроме того, подозреваемый якобы привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене. После начала военных действий он скрылся за границей, заключили в офисе украинского генпрокурора.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года в Службе безопасности Украины заявили, что суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы заочно сенатора от Запорожской области, экс-главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворону. В мае 2023 года в отношении них завели дела за якобы сотрудничество с Россией. Табачнику объявили о подозрении в госизмене. Украинские СМИ отмечали, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил его гражданства Украины. Министерство юстиции страны в августе 2023 года сообщало о конфискации имущества Вороны в пользу государства.