Киев, 18 января, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена вечером 18 января в Киеве и Киевской области, а также ещё в семи регионах. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в 22:41 мск сирены зазвучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, восемь украинских беспилотников уничтожили российские военные за час над Крымом 18 января. БПЛА сбили в период с 20:00 до 21:00 мск.

Российские силы ПВО за ночь 18 января обезвредили над шестью регионами РФ 46 дронов украинских сил. Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 18. В Курской области нейтрализовали 11, в Калужской — семь, в Тульской — пять беспилотников. В небе над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три и два БПЛА соответственно.