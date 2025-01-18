Вашингтон, 18 января, 2025, 23:18 — ИА Регнум. При присоединении Гренландии США могут столкнуться с экологической дилеммой. Об этом написала газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Гренландия

Речь идёт о находящейся подо льдами острова заброшенной американской военной базе Camp Century времён холодной войны, работавшей от ядерного реактора.

«США унаследуют экологическую дилемму, которую они сами и создали, если они заявят права на этот крупный арктический остров. Глубоко в ледяных пустынях Гренландии подо льдом спит радиоактивная тайна, и это может стать головной болью для Дональда Трампа, если избранный президент США выполнит свою угрозу и возьмёт под контроль этот огромный арктический остров», — отметили в статье.

По мнению авторов, из-за глобального потепления база может загрязнить окружающую среду. В частности, тающие снег и лёд могут вынести в океан около 200 тыс. литров токсичных отходов (дизельного топлива). Также может отколоться лёд, в котором погребена база, и образовать айсберг.

Депутат от крупнейшей партии Гренландии «Народное сообщество» и председатель парламентского комитета по внешней политике Пипалук Линге напомнила изданию, что есть много мест, где США оставили тонны мусора, отходы американцев есть по всей Арктике. По её словам, гренландцы обеспокоены тем, что Camp Century и другие заброшенные военные базы США будут загрязнять окружающую среду по мере таяния льда.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. При этом Гренландия имеет большой потенциал для развития экономики и геологических ресурсов, а также открыта к тесному деловому сотрудничеству с США, отметила она.

Жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова, подчеркнул премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.