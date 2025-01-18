Брянск, 18 января, 2025, 23:05 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью вечером 18 января подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что силами ПВО был сбит БПЛА самолётного типа.

Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, восемь украинских беспилотников уничтожили российские военные за час над Крымом. Вражеские беспилотные летательные аппараты сбили в воздушном пространстве республики 18 января в период с 20:00 до 21:00 мск.

Российская система ПВО за ночь 18 января обезвредила над шестью регионами РФ 46 дронов украинских сил. Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 18. В Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три и два беспилотника ВСУ соответственно.