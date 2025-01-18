Москва, 18 января, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Баскетболиста Яниса Тимму, который умер в декабре 2024 года, заподозрили в участии в договорных матчах. Гибель бывшего супруга певицы Анны Седоковой может быть связана с этим бизнесом. Такие предположения высказал Mash.

Bulkin Sergey/Global Look Press Янис Тимма

Незадолго до трагического события на спортсмена вышли бетторы из Азербайджана — игроки букмекерской конторы, делающие ставки. Они предложили ему участие в своих схемах. Янис не смог отказаться от сотрудничества, поскольку не видел выхода из финансового тупика.

Всё шло хорошо, но в какой-то момент между ним и его партнёрами возник конфликт. По словам друга Тиммы Марка Пугачёва, эти люди могут быть причастны к самоубийству спортсмена.

Несмотря на хорошую зарплату, спортсмену постоянно не хватало денег. Его отец считает, что он быстро привык к роскоши: часто арендовал дорогие автомобили, покупал часы премиум-класса — имел несколько пар стоимостью более 100 тыс. долларов. В момент смерти на нём были часы за 50 тыс. долларов. Родные говорили, что Тимма не хотел отказываться от такого образа жизни. Он тратил всё до копейки, влезал в долги и переживал, что без денег он станет не нужен Седоковой.

При этом певица помогала бывшему супругу: давала деньги в долг, чтобы он мог закрыть кредитные карты. После развода Седокова перевела ему более 1,2 млн рублей для погашения его долгов в американском и российском банке.

Как сообщало ИА Регнум, точка в версиях и причинах смерти баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, ещё не поставлена. Об этом заявили друзья и родственники покойного, говоря о том, что судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию его смерти.

Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста.

Друзья покойного и его первая жена Сана Оши обвинили Анну Седокову в доведении спортсмена до суицида. СК в Москве проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», однако никаких обвинений певице не предъявили.

О гибели 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря. А 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с Седоковой и поздравить её с днём рождения. Он вечером отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы. В хостеле его и нашли мёртвым. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.