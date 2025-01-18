Курск, 18 января, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Два ребёнка погибли при пожаре в посёлке Черемисиново Курской области. Об этом 18 января сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Часть двухквартирного дома загорелась в вечернее время. При тушении спасатели обнаружили тела мальчиков в возрасте одного года и трёх лет.

В ликвидации пожара задействовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января в абхазском селе Папынырхуа (Саберио) загорелся частный деревянный дом. Пожар вспыхнул, когда бабушка, находившаяся одна с пятью детьми, решила растопить печь. Женщина перепутала бензин с соляркой. Дети в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали. Спасти их не удалось, дом мгновенно охватило огнём. Власти Абхазии объявили 6 января днём траура по пятерым детям, погибшим в результате пожара в Галском районе республики.

Двое малолетних детей погибли 7 декабря 2024 года в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Подольске. На девятом этаже сгорела одна из квартир. Пожарные обнаружили тела двух мальчиков 2020 и 2022 годов рождения. По факту гибели детей возбудили уголовное дело.