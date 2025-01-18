Вашингтон, 18 января, 2025, 22:25 — ИА Регнум. США разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12 в полном объёме. Об этом 18 января сообщила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

United States Department of Defense

Хруби подчеркнула, что стратегическое партнёрство с Великобританией остаётся прочным, страны по-прежнему привержены ядерному сдерживанию и вместе работают над обеспечением поставок.

«НАТО остаётся сильным. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развёрнуты, и мы улучшили способность НАТО отслеживать свои ядерные возможности», — заявила глава NNSA в ходе выступления в институте Hudson Institute в Вашингтоне.

При этом Джилл Хруби не уточнила, в каких конкретно странах и на каких базах размещены новые бомбы.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на сентябрь 2023 года у США было в наличии 3748 ядерных боеголовок. В ноябре 2024 года Соединённые Штаты ускорили процесс производства плутониевых сердечников, используемых в качестве запала для приведения в действие ядерного оружия. Эти компоненты являются центральной частью ядерного заряда, так как служат запалом для приведения в действие оружия, которое без них невозможно произвести. При этом США фактически не создавали такие сердечники с конца 1980-х годов, отмечали в «Росконгрессе».

В NNSA отметили, что в период с 1994 по 2023 финансовый год Вашингтон демонтировал 12 088 ядерных боеголовок. С сентября 1991 года количество нестратегического ядерного оружия сократилось в стране больше чем на 90%.

7 июня помощник президента США Пранай Вадди заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия. Он не исключил, что в связи с ними может увеличиться ядерный арсенал США.