Москва, 18 января, 2025, 22:10 — ИА Регнум. Восемь украинских беспилотников уничтожили российские военные за час над Крымом. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В Telegram-канале ведомства уточнили, что вражеские беспилотные летательные аппараты сбили в воздушном пространстве республики в период с 20:00 до 21:00 мск.

Других подробностей в Минобороны не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в период с 19:00 до 20:00 мск российские средства ПВО отразили атаку ВСУ над акваторией Чёрного моря и Республикой Крым. Сбили три украинских беспилотника.

Российская система ПВО за ночь 18 января обезвредила над шестью регионами РФ 46 дронов украинских сил. Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 18. В Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три и два беспилотника ВСУ соответственно.