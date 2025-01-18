Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ
Пушков: Бербок покинет пост главы МИД ФРГ после инцидента на заседании с Шольцем
Москва, 18 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в скором времени покинет свой пост после недавнего инцидента на собрании с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду. Сдаётся мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось», — написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее Бербок и глава минобороны Германии Борис Писториус начали готовить программу о предоставлении нового транша Киеву в размере 3 млрд евро. Шольц заблокировал этот проект.
Бербок, не называя канцлера лично, заявила, что некоторым политикам важнее «несколько голосов на выборах», чем «обеспечение мира в Европе». Шольц, в свою очередь, объяснил решение ранее утверждённой нормой об ограничении новых государственных заимствований.
Скандальный уход министра иностранных дел ФРГ с правительственного заседания является наглядной иллюстрацией того, что правящая коалиция Германии практически развалилась, заявил политолог Владимир Оленченко в разговоре с ИА Регнум.
По мнению эксперта, действия канцлера ФРГ, который пытался либо остановить, либо докричаться до уходящей с правительственного заседания Бербок, стоило ожидать. Шольц не обладает достаточным для лидера страны чувством собственного достоинства, заключил политолог.