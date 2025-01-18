Курск, 18 января, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда чиновников региона. Соответствующее видео 18 января опубликовало интернет-издание «Секунда» в Telegram-канале.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В ходе встречи с врио главы Курской области люди интересовались выплатами из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдачей сертификатов. Хинштейн отметил, что доверяет не всем местным чиновникам.

«По некоторым (чиновникам. — Прим. ред.) из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные в том числе схемы, должны ответить», — сказал Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ предоставило список из 158 населённых пунктов курского приграничья, в которых комиссии могут начать работу по обследованию разрушенных и повреждённых украинской армией домов. Первые комиссии уже приступили к работе в Рыльском и Беловском районах.

Ранее Хинштейн заявил, что со временем помощь будет оказана всем жителям Курской области, чьи дома были повреждены или разрушены. Российские военные продолжают продвигаться, выбивая ВСУ с территории региона, подчеркнул он.