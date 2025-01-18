Сеул, 18 января, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Суд в Сеуле в субботу, 18 января, постановил заключить президента Южной Кореи Юн Сок Ёля под стражу по делу о мятеже, сообщило агентство «Рёнхап».

Global Look Press/Yao Qilin/XinHua

Судьи сочли: есть вероятность, что обвиняемый, оставаясь на свободе, уничтожит улики, сказано в сообщении.

«Западный районный суд Сеула после проведенного накануне допроса президента Юна, подозреваемого в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий, сегодня объявил о том, что «существуют опасения уничтожения обвиняемым улик», и выдал ордер на его заключение под стражу», — отметило агентство.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

14 декабря парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение проголосовали 204 парламентария, против — 85.

31 декабря суд Южной Кореи выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

15 января следователи арестовали президента страны. После допроса его поместили в изолятор.