Санкт-Петербург, 18 января, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Активисты движения «Волонтёры Победы» 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, провели в ряде регионов России и за рубежом акции в память жителей блокадного города и героев, прорывавших кольцо блокады, сообщила ИА Регнум пресс-служба движения.

Добровольцы проводили уроки, интеллектуальные игры и исторические квесты, возлагали цветы и предлагали гражданам принять участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», сказано в сообщении.

В Петербурге у трёх станций метро в центре города добровольцы дали старт акции «Лента Ленинградской Победы». Волонтёры рассказали горожанам об истории символа. На Балтийском вокзале была открыта передвижная выставка «Поезд Победы». Несколько акций были проведены в Ленинградской области.

Мероприятия состоялись и в других регионах. В частности, в Тюмени волонтёры возложили цветы к монументу и вечному огню и вместе с жителями города почтили память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания.

Акции также прошли в Томске, Миллерово, посёлке Усолье-7 Иркутской области и ряде других населённых пунктов.

Также была проведена акция «Блокадный хлеб». В Москве в парке «Зарядье» волонтёры предлагали прохожим узнать, как была устроена жизнь в Ленинграде, и рассказывали о символе стойкости и героизма жителей блокадного города — кусочке хлеба весом 125 грамм.

«Люди помнят и знают о тех страшных 872 днях блокады Ленинграда. Кто-то подходил и делился историями своих прабабушек и прадедушек, переживших блокаду, кто-то же, наоборот, хотел узнать чуть больше о том, как шла жизнь в осаждённом городе. Наши добровольцы от чистого, искреннего сердца делились историями Героев и отвечали на вопросы граждан», — отметила координатор направления движения «Великая Победа» в Москве Анастасия Скляр.

Акцию «Блокадный хлеб» провели и для военнослужащих в Иркутской области, а также в школе города Умбы Мурманской области. В Рязанской области прошёл показ Всероссийского видеоархива «Код доступа: Матч жизни». Ученики одной из школ Рязани узнали о футбольном матче, прошедшем в блокадном Ленинграде, и встретились с жителем блокадного города Валентином Лелекиным. Фильм также был показан в одной из школ Перми.

«Такие встречи очень полезны и важны в первую очередь для подростков и молодёжи. Быть патриотом — это значит любить свою Родину и знать историю своей страны. Фильм показал весь ужас войны, без лирики и отступлений. Мы с ребятами обязательно обсудим его на уроках истории, и они поделятся впечатлениями со своими одноклассниками», — отметила руководитель школьного отряда «Волонтёров Победы» пермской школы №42 Анна Звездина.

В центре подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Чувашии прошла Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Р. И. С. К. Блокада Ленинграда». Участие в игре приняли ребята из Чебоксары, Новочебоксарска и Мариинско-Посадского округа. В ходе игры участники вспомнили основные вехи обороны осаждённого города и линии фронта, узнали о подвиге жителей Ленинграда, военачальников и солдат. Интеллектуальные исторические игры, посвящённые подвигу жителей блокадного Ленинграда, также прошли в Ростовской и Белгородской областях и ряде других регионов.

В центре подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса Белгородской области все желающие смогли сделать подарок героям и ветеранам своими руками. «Волонтёры Победы» провели мастер-класс «Открытка, которая говорит спасибо».

«Это замечательная возможность выразить нашу благодарность и уважение к тем, кто отдал свои силы ради нашей свободы. Уверен, что каждая открытка станет не только красивым подарком, но и настоящим знаком внимания, который согреет сердца наших героев», — отметил один из участников мероприятия Константин Баринов.

Старт акции «Блокадный хлеб» дали и в Киргизии. У памятника блокадникам в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке волонтёры рассказали о 872 днях в осаждённом городе. В акции приняли участие заместитель председателя равительства Киргизии Эдиль Байсалов, первый замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев и заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе в ходе заседания оргкомитета «Победа» президент Владимир Путин заявил, что главными участниками праздника 80-летия Победы 9 мая 2025 года будут ветераны. Глава государства поручил представителям властей регионов лично встретиться с ветеранами, узнать об их проблемах и обеспечить их решение.

Президент также подписал указ, в соответствие с которым ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей в 2025 году выплатят разово по 80 тыс. рублей.

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил Путин. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул он.