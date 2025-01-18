Симферополь, 18 января, 2025, 20:48 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Крымом и Чёрным морем, сообщили 18 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два — над акваторией Чёрного моря и один — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

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