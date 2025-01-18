Москва, 18 января, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам австрийского политика о России, сообщает 18 января СК РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» — сказано в публикации ведомства.

Следственный комитет РФ организует по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

Журналисты URA.RU предположили, что речь идёт о главе дома Габсбургов Карле фон Габсбурге. Ранее в ходе форума он выступил за территориальный раздел России.

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько, призывавшего к расправам над россиянами.

Брат украинской певицы Анастасии Приходько Назар, отмечает МК.RU, призвал в соцсетях отомстить за убийство во Львове бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Он выразил мнение, что к преступлению якобы причастна Россия, и предложил убить «кого-то знакового» из российских персон.