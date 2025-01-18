ДНР, 18 января, 2025, 20:29 — ИА Регнум. ВСУ сделали в Курахово серьёзные укрепления, которые включали в себя значительное количество траншей, а также «целые подземные городки» под жилым сектором и на подступах к городу, сообщил в субботу, 18 января, глава ДНР Денис Пушилин.

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Тем не менее российские войска не только освободили Курахово (потратив на это месяц — с конца ноября до конца декабря 2024 года), но и провели операцию «достаточно бережно», написал Пушилин в своём Telegram-канале.

«Основную часть разрушений нанёс противник, выбитый из города, он сейчас пытается отомстить, обстреливая населённый пункт», — подчеркнул глава ДНР.

Лобовой штурм города был невозможен, поскольку грозил большими потерями, и ВС РФ работали выверенно, малыми группами, перехитрив противника и переломив ситуацию силой характера, добавил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 января в ходе посещения Курахово глава ДНР рассказал, что масштабы разрушений в городе сопоставимы с ситуацией в Авдеевке, но менее значительны, чем было в Угледаре.

Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Курахово 6 января. В ходе боёв ВСУ потеряли более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на этом направлении.

Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса. С севера его защищает водохранилище, что ограничивало возможность продвижения штурмовиков Вооружённых сил РФ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее отметил, что после того, как российские войска освободили Курахово, украинская армия лишилась важнейшего логистического узла на южнодонецком направлении.