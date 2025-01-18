Киев, 18 января, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Украинский гимнаст, четырёхкратный чемпион Европы Илья Ковтун собирается получить гражданство Хорватии, пишет Sportske novosti.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Уточняется, что спортсмен подал заявление на получение паспорта Хорватии, в которой живёт последние три года. Помимо этого, гражданство страны решила получить его наставник Ирина Горбачёва-Надюк.

«Наше местное спортивное сообщество и город Осиек считают его своим. Илья и Ирина подвели черту и приняли решение вместе с нами добиваться гражданства. Он универсал и может проявить себя во всех дисциплинах», — приводит газета слова тренера сборной Хорватии Владимира Маджаревича.

Гимнаст Ковтун на Олимпийских играх 2024 года завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях. Ранее он четыре раза становился чемпионом Европы и два раза — призёром первенств мира.

Ранее член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан, ставший чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом в 2021 году, покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии из-за угрозы мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военный Максим Лихачёв, перешедший на танке Т-64 на сторону России, подал документы на получение гражданства РФ.