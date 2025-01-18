Нью-Дели, 18 января, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Расширение сотрудничества между Россией и Индией оказывает стабилизирующее влияние на мировую экономику, заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 18 января в ходе лекции «Индия и мир».

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«В настоящее время Россия перенаправляет своё внимание на Азию… Более глубокое экономическое сотрудничество между Индией и Россией имеет стабилизирующие последствия для мировой экономики. Потенциал взаимодействия в рамках сотрудничества [стран] также имеет большие перспективы», — сказал глава МИД Индии, текст выступления которого приводится на сайте его ведомства.

Джайшанкар отметил, что Россия, как крупнейшая держава евразийского континента, издавна имела важное значение для внешней политики Индии. Кроме того он подчеркнул, что на протяжении десятилетий Москва играла существенную роль в сфере индийской национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди посещал РФ с официальным визитом. Это была первая поездка главы индийского правительства после того, как он вступил в указанную должность в третий раз.

Моди во время этого визита отмечал, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

В октябре Моди во второй раз прибыл в Россию. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Моди, она состоялась перед саммитом БРИКС, который проходил в Казани.