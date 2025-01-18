Тель-Авив, Израиль, 18 января, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, заявил в субботу, 18 января, военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

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Ракета достигла цели с высокой точностью, средства ПВО Израиля не смогли её сбить, написал Сариа в своём Telegram-канале.

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена (…) провели военную операцию (…) на так называемое министерство обороны израильского врага в оккупированном районе Яффы (Тель-Авиве. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также 18 января Сариа сообщил, что хуситы координируют свои действия с палестинскими движениями и готовы «принять соответствующие военные меры» в случае нарушения Израилем договорённостей о прекращении огня в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент Владимир Путин.