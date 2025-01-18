Выборг, Ленинградская область, 18 января, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Ленинградский областной суд отправил под стражу четырёх человек, подозреваемых в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге, сообщила пресс-служба суда в субботу, 18 января.

Дарья Драй ИА REGNUM

Поджог был совершён 9 января. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте. По данным следствия, злоумышленники действовали по предварительному сговору.

«[Указанные лица подозреваются в совершении теракта] путём поджога при помощи зажигательной смеси помещения, примыкающего к жилому дому №39 по пр. Победы г. Выборга Ленинградской области, направленного на устрашение населения, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации органов власти», — сообщила пресс-служба.

Действия злоумышленников привели к причинению значительного имущественного вреда Фонду помощи участникам СВО «Выборгский рубеж», сказано также в сообщении.

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в совершении теракта подозреваются две пары. Предположительно они причастны и к ещё нескольким диверсиям, в частности, к поджогу вышек связи в Выборгском районе области.

Задержанные являются наркозависимыми, они искали в социальных сетях подработку и с ними связался представитель Украины, рассказал источник. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям, связанным с терактом, обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы, добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции в декабре 2024 года. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.