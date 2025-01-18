Санкт-Петербург, 18 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей женского турнира в рамках чемпионата России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

По итогам трёх раундов фигуристка набрала 119,38 балла. На втором месте — Софья Муравьёва, набравшая 111,81 балл, на третьем — Анна Фролова (110,54). Ранее победителем мужского турнира объявили Николая Угожаева.

Позднее 18 января состоятся соревнования у спортивных пар, 19 января пройдёт командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн рублей, в командном турнире призовой фонд составит 5 млн рублей.

Ранее ИА Регнум передавало, что команда фигуриста Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам. В состав его команды входили Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Софья Муравьёва, Евгений Семененко, Лев Лазарев, Дмитрий Алиев, Иван Попов, Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым и Козловский в паре с Александрой Бойковой.

Победителям вручили чек на 5 млн рублей. Команда Александра Галлямова, занявшая второе место, получила 3 млн рублей.