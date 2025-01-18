Москва, 18 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Народный артист РФ и телеведущий Юрий Николаев начал испытывать проблемы с памятью. Об этом 18 января сообщил Telegram-канал Mash.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС телеведущий Юрий Николаев

В публикации утверждается, что 76-летний шоумен иногда не может вспомнить своё имя или не узнаёт родных, а также забывает, где он находится. Отмечается, что 17 января Николаева перевели из больницы в реабилитационный центр, где ему предстоит встать на ноги после проведённой операции на бедре.

Авторы канала уточнили, что проблемы с памятью, которые проявились у телеведущего, осложняют послеоперационное лечение. По их информации, по утрам Николаев всё помнит, но уже к вечеру способен забыть, где находится, и может попытаться покинуть больничную палату.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября Николаев был госпитализирован с высокой температурой после обморока. В больнице артиста сразу же отправили в отделение интенсивной терапии. 14 ноября его выписали.

13 января Николаев проинформировал, что вновь попал в больницу. Он рассказал, что был оказался на больничной койке с переломом бедра. Телеведущий тогда уточнял, что в медучреждении ему придётся провести неделю.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Николаев два дня провёл в реанимации из-за слабости и возраста, а также перенёс срочную операцию.