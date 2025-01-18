Дамаск, 18 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Новые власти Сирии запретили ввоз в страну товаров из России, Ирана и Израиля. Об этом сообщило местное издание Al Araby.

Global Look Press/Juma Mohammad/Keystone Press Agency

«Сирийские торговые сети объявили, что ввоз товаров из Ирана, Израиля и России запрещён», — указано в публикации.

Сирийские власти также сообщили, что товары, ввезённые в республику вопреки запрету, будут конфискованы. Запрет на импорт продукции из Израиля действовал в Сирии и ранее.

Также был ограничен въезд иранцев и израильтян на территорию Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

29 декабря лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в январе заявил, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи.